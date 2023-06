Leila Pereira se emociona ao receber avião que será utilizado pelo Palmeiras; confira as imagens

A aeronave comporta 114 passageiros, mas foi adaptada para dar mais espaço aos funcionários do Verdão, ficando com 98 assentos

Reprodução/Instagram/@leilapereira Leila Pereira comprou um avião para o Palmeiras



Presidente e patrocinadora do Palmeiras, a empresária Leila Pereira recebeu nesta terça-feira, 27, o avião que será utilizado pelo clube nas viagens nacionais e internacionais. Em cerimônia realizada na sede da Embraer, em São José dos Campos (SP), a mandatária se emocionou. “É uma emoção muito grande mim estar aqui hoje junto do meu marido, recebendo esse avião maravilhoso. Eu aqui sentada olhando isso tudo, relembro de onde nós viemos (emoção). Isso representa muito para a gente, meu marido trabalhou muito para conquistar tudo que conquistou”, disse Leila Pereira, ao lado do marido José Roberto Lamacchia. “Isso tudo veio do trabalho do meu marido e da nossa paixão pelo Palmeiras. Se não fosse o Palmeiras, não teria essa ideia, que foi minha, de patrocinar o Palmeiras em 2015 e não tenho dúvida nenhuma que a minha vida e do meu marido ficou muito melhor depois desse grande patrocínio. Me tornei uma pessoa muito querida pela torcida”, completou a cartola.

A aeronave comporta 114 passageiros, mas foi adaptada para dar mais espaço aos funcionários do Palmeiras, ficando com 98 assentos. O objetivo da iniciativa, segundo Leila Pereira, é agilizar a locomoção de toda delegação em meio a maratona de jogos do calendário do futebol brasileiro. “Essa aeronave ela cabe 114 passageiros, tiramos alguns bancos para ficar mais confortável para que o atleta já venha fazendo recuperação e tudo o que precisa, isso influencia na performance. Vamos fazer o que for para que o atleta venha se recuperando, além do tempo é a recuperação do atleta, alimentação e todos os tratamentos’, contou a presidente.