Palmeiras goleia Universitario e termina em 1º no Grupo A da Libertadores

Time alviverde fez 6 a 0 no Allianz Parque e espera adversário para as oitavas de final

MIGUEL SCHINCARIOL/ESTADÃO CONTEÚDO Palmeiras e Universitario se enfrentaram nesta quinta-feira no Allianz Parque



Atual campeão, o Palmeiras fez uma das melhores campanhas da fase de grupos e está classificado para as oitavas de final em primeiro no Grupo A. A vitória por 4 a 0 contra o Universitario nesta quinta-feira, 27, no Allianz Parque, fez a equipe alviverde chegar aos 15 pontos, com cinco vitórias e uma derrota, 18 gols marcados e sete sofridos. O Defensa y Justicia também avançou de fase após empatar com o Independiente del Valle em 1 a 1. A equipe equatoriana está classificada para a próxima fase da Sul-Americana. Dentro de campo, o Universitario ficou com um homem a menos aos 17 minutos após Medina acertar um chute no rosto do goleiro Weverton.

O desfalque deixou as coisas mais fáceis para o Palmeiras. Matías Viña foi quem abriu o placar aos 42 minutos depois de cruzamento de Gabriel Menino. Nos acréscimos do primeiro tempo, Zé Rafael ainda deixou o dele depois que o zagueiro Federico Alonso se atrapalhou ao cortar a bola na área.

Na volta do segundo tempo demorou apenas dez minutos até a rede balançar novamente. Gustavo Gómez apareceu na área, aproveitou o rebote da zaga e chutou no contrapé do goleiro Carvallo, fazendo o terceiro. Aos 15, Willian se aproveitou de uma bola sobrando e empurrou para as redes. Rony, artilheiro da equipe na competição, fez dois: o primeiro aos 32 minutos e o segundo aos 45, fechando a conta em 6 a 0. Na próxima terça-feira, dia 1º de junho, acontece o sorteio das oitavas de final. O Palmeiras volta a campo no final de semana pela estreia do Campeonato Brasileiro 2021 em jogo que reedita a Supercopa do Brasil, contra o Flamengo. A partida será no Maracanã, às 16h (horário de Brasília).