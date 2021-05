Técnico do PSG, Mauricio Pochettino está em negociações para voltar ao Tottenham

Argentino foi demitido dos Spurs em 2019 e é a primeira opção do presidente do clube, Daniel Levy, para assumir a equipe na próxima temporada

PETER POWELL / EFE Mauricio Pochettino ficou cinco anos a frente do time de Londres



Após cinco meses a frente do Paris Saint-Germain, o técnico Mauricio Pochettino estaria tendo conversas para retornar ao Tottenham na próxima temporada. Demitido em novembro de 2019 do Spurs, o argentino assumiu o time parisiense em janeiro e foi campeão da Copa da França, seu primeiro título na carreira de treinador, mas não conseguiu a taça do Campeonato Francês que o PSG tinha conquistado nas últimas três temporadas. De acordo com a SkySports, o presidente do Tottenham, Daniel Levy, quer o comandante de volta depois de entender que errou ao demiti-lo para contratar José Mourinho. A ideia do clube é trazer Pochettino como forma de segurar Harry Kane no elenco. Apesar das negociações estarem acontecendo, não é nada certo. O PSG estaria disposto a mantê-lo até o fim de seu contrato, que termina em junho de 2022.

O que conta a favor do clube inglês é que a família de Pochettino ficou em Londres e o filho do treinador atua no Watford. O Tottenham está sem treinador desde que Mourinho foi demitido no meio de abril. O auxiliar técnico Ryan Mason comandou o time no restante da temporada e perdeu a Copa Carabao para o Manchester City. Pochettino causou boa impressão em sua passagem e continua adorado pelos torcedores. Ele chegou em 2014 e levou a equipe à final da Carabao Cup em 2015 e à final da Champions League – pela primeira vez na história do clube – em 2019.