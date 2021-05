Flamengo vence novamente o São Paulo e é heptacampeão do NBB

Equipe rubro-negra fechou a série em 3 a 0 e se consagrou a maior campeã da competição

CELSO PUPO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Flamengo e São Paulo decidiram o NBB de 2021



O FlaBasquete conquistou seu sétimo título do Novo Basquete Brasil – NBB nesta quinta-feira, 27, ao vencer pela terceira vez o time do São Paulo. O título coloca a equipe carioca como a maior vencedora da competição. Todas as partidas foram bem disputadas. No jogo 1 da série os cariocas fizeram 96 a 93 em casa. No segundo confronto, a vitória por 82 a 81 foi dramática, com a equipe Tricolor acertando uma cesta no fim, mas a arbitragem invalidou porque o cronômetro já tinha estourado. Novamente no Maracanãzinho, o Fla levou a melhor e fez 93 a 85 tendo marcado mais pontos no primeiro e terceiro quartos (26 a 20; 19 a 19; 23 a 21 e 25 a 25). O São Paulo brigava por seu primeiro título na história.