Libertadores: Palmeiras leva susto, mas vence o Universitario com gol no último lance

Dominante na partida, equipe aliverde levou dois gols em cinco minutos, mas conquistou a vitória por 3 a 2 nos acréscimos

EFE/Raúl Sifuentes Danilo marcou um dos gols do Palmeiras no jogo



O Palmeiras levou um susto na estreia da Copa Libertadores 2021. Vencendo por 2 a 0 até o início do segundo tempo, a equipe alviverde levou o empate do pequeno Universitario, do Peru, em cinco minutos, mas marcou no último lance da partida e começou sua caminhada pelo tricampeonato com vitória. O resultado de 3 a 2 deixa o aliverde como líder do Grupo A que teve empate entre Defensa y Justicia e Independiente del Valle. Dentro de campo os brasileiros dominaram o jogo e foram quem abriu o placar. Aos 20 minutos, Danilo aproveitou a cobrança de escanteio de Veiga e escorou a bola para o fundo das redes. No início do segundo tempo, o próprio Veiga deixou o dele depois de passe de Rony.

O jogo estava tranquilo para a equipe alviverde até que aos nove minutos, Alan Empereur levou o segundo cartão amarelo e foi expulso. No lance seguinte, Enzo Gutierrez aproveitou cobrança de falta e diminuiu o placar. O gol deu fôlego para os donos da casa, que foram pra cima. Aos 13, Danilo colocou o braço na bola dentro da grande área e o juiz marcou pênalti. Enzo foi para a cobrança e converteu, empatando a partida. Apesar do drama, na última bola Renan aproveitou cobrança de escanteio, subiu mais alto e marcou o gol da vitória no apagar das luzes Na próxima rodada, o Palmeiras recebe o Independiente del Valle no Allianz Parque, na terça-feira, dia 27, às 21h30 (horário de Brasília).