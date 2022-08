Líder de organizada do Palmeiras sofre infarto e morre durante disputa de pênaltis com o Atlético-MG

O palmeirense, conhecido como Zé Manco, passou mal durante a disputa por uma vaga na semifinal da Libertadores da América

Reprodução/Twitter/@torcidamv83 Líder da sub-sede da Manha Verde em Jaguariúna morreu durante Palmeiras x Atlético-MG



A Mancha Verde, uma das principais organizadas do Palmeiras, informou que o torcedor José Andrade, um dos líderes da uniformizada na sub-sede de Jaguariúna (SP), morreu na última quarta-feira, 11. O palmeirense, conhecido como Zé Manco, sofreu um infarto durante a disputa por pênaltis diante do Atlético-MG e não sobreviveu. “Lamentamos profundamente o falecimento do nosso amigo e liderança de Jaguariúna, José Andrade, carinhosamente chamado de Zé Manco. Em sua plenitude, nos deixou fazendo o que mais gostava: torcendo pelo Palmeiras. Prestamos aqui nossa homenagem e deixamos nossos sentimentos e solidariedade aos familiares e amigos”, diz a nota do grupo. Em campo, o Alviverde levou a melhor sobre o Galo e avançou para a semifinal da Copa Libertadores da América. O próximo adversário sairá do embate entre Estudiantes e Athletico Paranaense, que acontece nesta quinta-feira, em La Plata, na Argentina. Na ida, as equipes empataram sem gols na Arena da Baixada, em Curitiba.