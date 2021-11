Luan, do Palmeiras, é presenteado por vizinho com garra de vinho após título da Libertadores

Através de uma carta, o jogador do Verdão foi agradecido pelo tricampeonato, obtido no último sábado, com a vitória sobre o Flamengo, no Estádio Centenário, em Montevidéu

Reprodução/Twitter/@garcialuan93 Luan erguendo a taça da Libertadores com a camisa do Palmeiras



O zagueiro Luan recebeu uma grata surpresa ao chegar em casa na última segunda-feira, 29, após o treinamento a Academia de Futebol do Palmeiras, em São Paulo. Em sua porta, o defensor encontrou uma garrafa de vinho, enviada por um vizinho palmeirense. Através de uma carta, o jogador do Verdão foi agradecido pelo tricampeonato da Libertadores da América, obtido no último sábado, com a vitória sobre o Flamengo, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. “Você foi muito criticado. Nossa torcida é chata, muitas vezes insuportável. No entanto, em silêncio e com trabalho, você deu a volta por cima”, diz um trecho do texto.

“Sempre nos representou e, mais importante, sempre nos respeitou. Hoje, você faz parte da dupla de zaga mais importante da nossa história. Você não nasceu aqui, mas aqui é sua casa e sempre será. Te deixo um presente. Nada perto do que vocês nos deram neste ano. Obrigado por nos representar. Vamos em busca dos próximos. Estaremos com vocês”, completa a carta. Já Luan, via redes sociais, agradeceu o carinho do vizinho. “Chego do treino e encontro essa surpresa na minha porta. Muito obrigado ao vizinho que me deixou esse presente! Isso não tem preço.”