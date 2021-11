Mauro Beting se ajoelha para agradecer Weverton e vai às lágrimas com tri do Palmeiras na Libertadores

Um dos profissionais mais consagrados da imprensa brasileira, o comentarista da Jovem Pan se emocionou com a terceira ‘Glória Eterna’ do Alviverde

Reprodução/Jovem Pan Mauro Beting se emocionou com o tri do Palmeiras na Libertadores



Mauro Beting, um dos profissionais mais consagrados da imprensa brasileira, é assumidamente torcedor do Palmeiras e não conseguiu se conter com o tricampeonato do time na Copa Libertadores da América, faturado no último sábado, 29, com a vitória sobre o Flamengo, em final disputada no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. Entrevistando o goleiro Weverton durante o programa “Camisa 10”, do Grupo Jovem Pan, o jornalista se ajoelhou para agradecer o arqueiro, responsável por praticar defesas importantes diante do Rubro-Negro e ao longo de toda competição.

“Falando sério, o Palmeiras poderia perder para o Flamengo, que tem um grande time e é bicampeão do Brasileiro, mas eu achava que poderia dar por causa desse cara [Weverton]. A bola chega perto da área do Palmeiras, e a gente sabe que vai dar tudo certo”, exaltou Mauro Beting, que agradece o arqueiro pelo seu trabalho à frente do Alviverde. Já durante o “Esporte em Discussão”, da JP, um vídeo do jornalista se emocionando durante a transmissão da final também foi exibido. “Eu consegui segurar o choro. Quando acabou o jogo, eu resolvi gravar e mostrar que sou palmeirense, rebatendo aqueles que acham que eu não sou. Não sou mais ou menos do que ninguém, mas, nessa hora, resolvi gravar esse vídeo para o meu pai, que morreu há exatamente nove anos”, completou o profissional, que foi às lágrimas.

Assista ao vídeo abaixo: