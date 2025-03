Lula presta solidariedade a Luighi após ataque racista durante jogo da Libertadores

Atacante de apenas 18 anos sofreu ofensas durante a partida em que o Palmeiras venceu por 3 a 0 contra o Cerro Porteño na edição sub-20 da competição

MAGA JR/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO O Palmeiras também se manifestou sobre o incidente



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva expressou seu apoio ao jovem jogador Luighi, do Palmeiras, que foi alvo de racismo por parte de um torcedor do Cerro Porteño durante um jogo da Libertadores Sub-20 no Paraguai. Lula não hesitou em condenar o ato, ressaltando que o racismo é um reflexo do fracasso da humanidade e pediu que a FIFA, a Conmebol e a CBF tomem providências efetivas contra esse tipo de comportamento.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Todo apoio ao nosso jovem Luighi, do Palmeiras, vítima de ato racista no Paraguai. O futebol significa trabalho coletivo, superação e respeito. Racismo significa o fracasso da humanidade. Basta de ódio disfarçado de rivalidade. O mundo não pode mais tolerar esse tipo de violência… — Lula (@LulaOficial) March 7, 2025

Luighi, que tem apenas 18 anos, sofreu ofensas racistas durante a partida em que o Palmeiras venceu por 3 a 0. O Palmeiras também se manifestou sobre o incidente, repudiando as atitudes do torcedor e reafirmando seu compromisso em punir os responsáveis. O clube se solidarizou com Luighi, garantindo que tomará as medidas necessárias para lidar com a situação e proteger seus jogadores de qualquer forma de discriminação.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias