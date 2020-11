Luxemburgo descarta ter sido derrubado por jogadores do Palmeiras: ‘Isso é bobagem’

O treinador também revelou que ficou surpreso e decepcionado com a demissão; confira

Mauro Horita/Estadão Conteúdo Vanderlei Luxemburgo foi demitido pelo Palmeiras no mês passado



Vanderlei Luxemburgo foi demitido pela diretoria do Palmeiras, no mês passado, após uma má sequência dentro do Campeonato Brasileiro. Na última terça-feira, 10, o experiente treinador descartou a ideia de que os jogadores do Alviverde paulista tenham feito “corpo mole” para derrubá-lo. Além disso, o técnico relatou uma certa surpresa após receber a informação de que Maurício Galiotte iria desligá-lo do clube.

“Faz parte do futebol, mas eles (os dirigentes do Palmeiras) podem responder o porquê da minha saída. Eu não consigo responder porque não percebia isso em momento algum. Da minha carreira toda, foi a (demissão) que mais me surpreendeu. Surpresa junto com decepção”, disse Luxemburgo em entrevista ao canal SporTV. “Não, isso é bobagem. Tinha uma penetração muito forte com o elenco. Fizemos coisas maravilhosas, estávamos bem sincronizados. Tínhamos só duas derrotas durante a temporada, de repente vieram três derrotas seguidas, e o time vinha empatando muito, não vinha sustentando o resultado. Era questão de tempo, de a coisa azeitar”, complementou.

Luxa contabilizou 17 vitórias em 36 partidas à frente do Verdão, levando o time ao título do Campeonato Paulista sobre o Corinthians, o maior rival. Após a demissão, a equipe palmeirense foi comandada por Andrey Lopes, que voltou ao seu cargo de auxiliar após o acerto com o treinador português Abel Ferreira.