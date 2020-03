Luxemburgo destaca evolução do Palmeiras e pede tranquilidade a Rony

Reprodução/Palmeiras Luiz Adriano marcou três vezes na vitória do Palmeiras sobre o Guaraní do Paraguai



Vanderlei Luxemburgo aprovou a atuação do Palmeiras na vitória por 3 a 1 sobre o Guaraní do Paraguai, na noite da última terça-feira (11), no Allianz Parque, em confronto válido pela 2ª rodada da Copa Libertadores da América. Em entrevista coletiva, o treinador exaltou a intensidade da equipe no segundo tempo e viu um time em evolução.

“Jogo de futebol não se caminha e nem trota, se corre, se voa. A quilometragem é a mesma, mas o trabalho de alta intensidade aumentou muito. O Rony deve ter dado algum pique acima de 30 quilômetros por hora. Dudu e Luiz Adriano também têm essa capacidade. O gol deles foi questão de cobertura, mas faz parte. O jogo contra a Ferroviária criticaram muito. Mas deixamos de fazer gol, chegamos muitas vezes e fizemos um só. Quando você faz um, você precisa continuar fazendo gol. Tem que ser contundente”, analisou o técnico.

Criticado por dar espaço ao Tigre na estreia do time na competição, o Palmeiras quase não sofreu defensivamente e conseguiu vencer com certa tranquilidade. “Quando jogamos com o Tigre falaram que por conta do ataque ficamos vulneráveis. Jogamos da mesma forma hoje, acabamos com o espaço que tinha. Pensei que eles viriam com três zagueiros, mas vieram com dois volantes e uma linha de quatro. Mas também nos preparamos para isso. Foi uma partida muito boa”, disse Luxemburgo.

O treinador também pediu mais calma a Rony, atacante recém-contratado pelo Alviverde e que ainda não marcou. No confronto diante dos paraguaios, o ex-Athletico voltou a apresentar um bom futebol, mas desperdiçou algumas oportunidades de balançar a rede com a camisa do Palmeiras pela primeira vez.

“Ele está ansioso para fazer um gol. A hora que ele fizer, vai relaxar. Se pegarmos a atuação dele, foi perfeita, tanto pela direita ou esquerda, colocou velocidade nos lados dos campos, preocupou os adversários, dividiu. Já falei para ele relaxar que daqui a pouco vamos ganhar com um gol dele”, falou.

Com 100% de aproveitamento, o Palmeiras lidera o Grupo B da Libertadores com 6 pontos. Agora, o time volta a pensar no Campeonato Paulista. No próximo sábado, o time visita a Inter de Limeira em embate marcado pela 10ª rodada.