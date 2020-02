Luxemburgo mexe no Palmeiras e escala Rony como titular no clássico com o Santos

Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação Luxemburgo conversa com o elenco do Palmeiras durante treino na Academia de Futebol



O Palmeiras terá uma novidade no time titular para o jogo deste sábado (29), contra o Santos, no Pacaembu, pelo Campeonato Paulista. A equipe vai apostar na estreia do atacante Rony, contratado recentemente junto ao Athletico-PR. O jogador começou a treinar com o elenco nesta semana, foi apresentado pela diretoria na quinta-feira e nesta sexta pela manhã treinou na vaga de Willian no último trabalho antes do clássico.

Rony assinou contrato com o Palmeiras por cinco temporadas e chegou ao clube após uma longa negociação, fechada por R$ 28 milhões. O jogador já teve o registro atualizado na CBF e será inscrito pelo clube no Paulistão ainda nesta sexta-feira.

O elenco palmeirense fez atividade pela manhã na Academia de Futebol sob chuva fina. Os jogadores iniciaram o dia com um treino de movimentação em campo reduzido comandado pelo auxiliar técnico Maurício Copertino. Depois, o técnico Vanderlei Luxemburgo organizou um coletivo entre titulares e reservas. O trabalho não pôde ser filmado nem fotografado. O treinador parou os lances várias vezes para fazer orientações de posicionamento e ensaiou jogadas de bola parada.

O time titular trabalhou com: Weverton; Gabriel Menino, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Viña; Bruno Henrique, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Luiz Adriano. Já a equipe reserva teve: Jailson; Emerson Santos, Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Patrick de Paula, Ramires e Lucas Lima; Gustavo Scarpa, Willian e Gabriel Veron. Em comparação ao último jogo, a vitória sobre o Guarani, a única troca foi justamente a saída de Willian e a entrada de Rony.

Além dos dois times, em um outro campo da Academia de Futebol outros jogadores trabalharam finalizações. Fizeram parte dessa atividade Wesley, Alan, Esteves, Victor Luís, Luan Silva e Angulo. Em recuperação de lesão, o lateral-direito Marcos Rocha foi ao gramado na companhia de um fisioterapeuta. Outro lateral lesionado, Mayke, fez trabalhos na área interna do centro de treinamento.

*Com informações do Estadão Conteúdo