Rony sofre fratura no antebraço, vai passar por cirurgia e desfalca o Palmeiras nos dois últimos jogos do Brasileiro

Atacante foi foi atingido por uma joelhada do goleiro Jori no começo da partida contra o América-MG

YURI MURAKAMI/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Rony foi atingido pelo goleiro Jori no começo do duelo entre Palmeiras e América-MG, mas árbitro não marcou falta



O Palmeiras, líder do Brasileirão, terá um desfalque importante para os dois últimos jogos da temporada. O atacante Rony sofreu uma fratura no antebraço direito durante a partida contra o América-MG na quarta-feira e precisará passar por uma cirurgia nos próximos dias. O clube paulista informou que o atleta passou por exames na madrugada desta quinta-feira, 30, que confirmaram a lesão. Ele será submetido a uma cirurgia. “Desejamos muita força ao nosso camisa 10 e uma pronta recuperação”, disse o Verdão, em comunicado na rede social X (antigo Twitter). Com a lesão, Rony só voltará a entrar em campo em 2024, já que restam apenas dois jogos para o término do Brasileirão. O Palmeiras lidera a competição com 66 pontos, três a mais que seus principais concorrentes pelo título. Nas próximas rodadas, enfrentará o Fluminense em casa e o Cruzeiro fora.

O atacante se machucou logo aos 5 minutos de jogo na partida contra o América-MG. Após receber um lançamento em profundidade, Rony foi atingido por uma joelhada do goleiro Jori, que saiu do gol de forma imprudente. A arbitragem não marcou falta e o VAR corroborou a decisão do árbitro de deixar o lance seguir. O camisa 10 do Palmeiras deixou o gramado e foi substituído por Artur. Essa não é a primeira vez que Rony sofre uma fratura no antebraço. No início da temporada, o jogador já havia passado por uma cirurgia no mesmo local. No entanto, ele se recuperou rapidamente e voltou aos gramados antes do previsto pelos médicos.