Mancha Verde exibe decoração do Allianz antes de Palmeiras x São Paulo; assista

A principal torcida organizada do Verdão mostrou como está o clima para o clássico que vale vaga na semifinal da Copa Libertadores da América

Reprodução Allianz Parque receberá a partida entre Palmeiras e São Paulo pela Libertadores



Principal torcida organizada do Palmeiras, a Mancha Verde deixou o Allianz Parque no clima para a partida diante do São Paulo, marcada para as 21h30 (de Brasília) desta terça-feira, 17, pela rodada de volta das quartas de final da Copa Libertadores da América. Em vídeo divulgado nas redes sociais, a uniformizada exibiu as arquibancadas do estádio repleta de mosaicos, faixas e adereços do clube alviverde. Na legenda, a Mancha escreveu: “Tudo pronto… Honrem nossa história!”. Anteriormente, a organizada já havia emitido uma nota, através do Facebook, para incentivar os jogadores palmeirenses. Com o empate em 1 a 1 no Morumbi, uma igualdade sem gols basta para o time de Abel Ferreira avançar à semifinal.