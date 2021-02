Marcos manda recado para Luan após eliminação no Mundial: ‘Carrego essa culpa há 20 anos’

O ex-goleiro também foi responsabilizado por uma desclassificação do Verdão, no Mundial de Clubes de 1999, diante do Manchester United, quando falhou e viu Roy Keane fazer o gol do título para os ingleses

Montagem sobre fotos/Reprodução/marcosgoleiro_12/Instagram Marcos apoiou Luan após falha do zagueiro no Mundial de Clubes



Eterno ídolo da torcida palmeirense, Marcos utilizou sua conta no Instagram, nesta segunda-feira, 8, para enviar um recado ao zagueiro Luan, responsável por cometer o pênalti que tirou o Palmeiras do Mundial de Clubes, na derrota para o Tigres (México), no último domingo. Na publicação, o ex-goleiro mandou “força” ao defensor, que foi extremamente criticado nas redes sociais depois da eliminação do Verdão no torneio da Fifa que acontece no Catar.

“Força aí, Luan Garcia! Agora entra aquela história, perdemos por sua culpa, coisa que conheço há 20 anos. Você é fera, tomar UM gol faz parte, fazer UM gol, também”, escreveu o ex-jogador, que também foi responsabilizado por uma desclassificação do Palmeiras, no Mundial de Clubes de 1999, diante do Manchester United. Na ocasião, o Alviverde dominava a partida até Marcos falhar e ver Roy Keane fazer o gol do título para os ingleses.

O Palmeiras, agora, espera conhecer o perdedor de Bayern de Munique x Al Ahly para conhecer o seu adversário na disputa pela terceira posição no Mundial de Clubes, em jogo marcado para a próxima quinta-feira. Na sequência, a delegação palmeirense retorna para disputar as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro e também a final da Copa do Brasil, contra o Grêmio.