Palmeiras tem a pior campanha do returno do Brasileirão; Santos também decepciona 

Em sete partidas disputadas no período, o time treinado por Abel Ferreira conquistou apenas 5 pontos, com 1 vitória, 2 empates e 4 derrotas

JEFFERSON PEIXOTO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Raphael Veiga carrega bola durante partida entre Palmeiras e Bahia



O Palmeiras tem a pior campanha do returno do Campeonato Brasileiro 2021. Com o encerramento da 26ª rodada na última quinta-feira, o Alviverde paulista permaneceu na última colocação, considerando apenas as partidas jogadas pelo segundo turno do nacional. Em sete partidas disputadas no período, o time treinado por Abel Ferreira conquistou apenas 5 pontos, com 1 vitória, 2 empates e 4 derrotas. Como consequência dos resultados negativos, o Verdão praticamente deixou a disputa pelo título, vendo o líder Atlético-MG abrir 16 pontos de diferença e caindo para a quinta posição na classificação geral.

Outro time paulista que está decepcionando no returno é o Santos. Sob o comando de Fábio Carille, o Peixe também realizou sete jogos desde a virada do turno, colecionando apenas 1 triunfo, além de 3 empates e 3 derrotas. O baixo aproveitamento fez com que o Peixe despencasse na tabela geral, ocupando a 16ª colocação, uma posição acima do Bahia, que abre a zona de rebaixamento. Como destaques do 2º turno, chama atenção o Atlético-MG, primeiro colocado que não perdeu o fôlego. O Internacional, por sua vez, é o segundo melhor no período, subindo para a sétima colocação geral. O Flamengo, que sonha com mais uma taça do Brasileirão, também não está decepcionando, mesmo perdendo jogadores importantes na data Fifa.

Veja a tabela do returno: