Brasileirão: Palmeiras faz 1 a 0 no Internacional e volta a vencer após sete rodadas

Raphael Veiga marcou o único gol da vitória do Verdão, que está em 4º na tabela

WILIAN OLIVEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Raphael Veiga comemora o único gol da partida



Neste domingo, 17, o Palmeiras recebeu o Internacional, no Allianz Parque, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro e venceu após sete rodadas. O resultado de 1 a 0 recolocou o Verdão em 4º lugar na tabela, enquanto o Inter está em 7º. O primeiro tempo foi bem disputado, mas não tiveram muitas chances claras de gol. Aos 3 minutos, Marcos Rocha acertou a trave em contra-ataque rápido dos donos da casa. O Internacional tentou algumas vezes com Yuri Alberto, mas todas as tentativas foram para longe do gol. No segundo tempo, aos 4 minutos, Rony chutou para o gol e a bola desviou na mão de Cuesta. O árbitro marcou penalidade. Raphael Veiga foi para a cobrança e converteu, abrindo o placar. Após a marcação, por reclamação, Edenílson foi expulso.

Com um a menos, o Internacional ficou mais na defesa e tentava apenas nos contra-ataques. Já o Palmeiras se lançou mais no ataque e teve uma grande chance de ampliar aos 25 minutos, novamente com Marcos Rocha e em rebote com Deyverson. A próxima partida do Palmeiras será contra o Ceará, na quarta-feira, dia 20, no mesmo dia que o Internacional enfrenta o RB Bragantino em partidas atrasadas da 19º rodada.