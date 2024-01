Matías Viña revolta torcida do Palmeiras ao negociar com o Flamengo

Lateral-esquerdo havia prometido vestir apenas a camisa do Verdão no futebol brasileiro; clube carioca deve pagar 8 milhões de euros à Roma

JUAN MABROMATA/AFP O uruguaio Matías Víña tenta passar pelo argentino De Paul em jogo das eliminatórias sul-americanas para a Copa



O lateral-esquerdo Matías Viña, que havia prometido retornar ao Brasil apenas para jogar no Palmeiras, está prestes a fechar contrato com o Flamengo. A negociação entre o clube carioca e a Roma, equipe atual do jogador, está em estágio avançado. A notícia tem causado revolta entre os torcedores palmeirenses, que têm ofendido o atleta nas redes sociais desde a semana passada. Em maio de 2023, Viña afirmou que só vestiria a camisa do Palmeiras caso voltasse ao Brasil. No entanto, menos de um ano depois, ele está acertando sua transferência para um dos maiores rivais do Verdão no futebol brasileiro. A diretoria do clube paulista foi informada da decisão do jogador, que não consegui atuações convincentes na Roma nem se adaptar ao futebol europeu. O Mengão decidiu procurar Viña com o aval do técnico Tite, que vê o jogador como o substituto ideal para Filipe Luís. As negociações entre as partes estão em estágio avançado. O clube carioca deverá pagar 8 milhões de euros, uma desvalorização de 5 milhões de euros em relação ao valor pago pela Roma. A atitude de Viña tem gerado críticas por parte da torcida do Palmeiras, que o acusa de traição e mentira.