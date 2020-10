Miguel Ángel Ramírez comenta proposta do Palmeiras: ‘As pernas tremeram’

Treinador, no entanto, explicou o motivo da recusa e afirmou que o Del Valle lhe ‘deu tudo’; confira a declaração

REUTERS/Jorge Adorno Miguel Angel Ramírez recusou uma proposta do Palmeiras



O técnico Miguel Ángel Ramírez comentou pela primeira vez o fim das negociações com o Palmeiras. O treinador espanhol admitiu que ficou com as ‘pernas tremendo’ ao receber a proposta do clube brasileiro, mas decidiu permanecer no Independiente Del Valle em respeito ao time equatoriano e a tudo que ele significa em sua carreira. Enquanto isso, a diretoria alviverde segue sua busca por um novo treinador. “Em uma decisão assim, são múltiplos fatores. Não é só o contrato e as condições que oferecem e não é só o projeto esportivo e o que você está deixando. Há muitos fatores e a decisão nunca é fácil, muito menos quando te chamam gigantes, porque o chão treme, as pernas tremem”, disse o treinador, após a vitória do Del Valle por 2 a 0 sobre o Barcelona-EQU, resultado que classificou a equipe para as oitavas de final da Copa Libertadores.

Ramírez chegou a acertar todos os detalhes com o Palmeiras, mas na hora de assinar o contrato, informou que preferia continuar no Del Valle até o término da Libertadores. A decisão irritou a diretoria palmeirense, que tem pressa para contratar um novo técnico. Assim, o acordo foi desfeito. O treinador explica que tem uma ligação muito forte com o time equatoriano e isso pesou no momento. “Falando do peso específico que tem esse grupo e esse projeto, é muito significativo e muito alto. O Independiente me deu tudo no mundo profissional. Foi o time que me permitiu entrar no mundo profissional, me dedicar profissionalmente no alto nível e poder jogar noites mágicas de Copa Sul-Americana e de Copa Libertadores”, disse o espanhol.

Ramírez ainda garantiu que pensou bastante antes de decidir permanecer no Del Valle. “É muito difícil tomar uma decisão. Estou começando minha carreira no futebol profissional. Então, tenho que medir bem os passos que dou e pisar sobre piso firme, sobre o qual possa seguir avançando”, disse o técnico, de 35 anos. O Del Valle passou na segunda colocação do Grupo A e pode acabar encontrando o Palmeiras nas oitavas. O sorteio dos confrontos da Libertadores será nesta sexta-feira, às 12h.

NOVO TÉCNICO – Enquanto isso, a diretoria palmeirense continua sua busca por um treinador e a prioridade é por um estrangeiro. Na quarta-feira, o jornal espanhol Marca noticiou que o clube estuda a contratação de Quique Setién, ex-técnico do Barcelona e que atualmente está sem clube. Além dele, outros nomes são especulados, casos dos argentinos Gabriel Heinze, Guillermo Schelotto e Sebastián Beccacece. Na quarta-feira, o Palmeiras goleou o Tigre por 5 a 0 sendo comandado pelo auxiliar Andrey Lopes, membro fixo da comissão palmeirense. A diretoria alviverde espera acertar com um novo treinador até o começo da semana que vem.

*Com informações do Estadão Conteúdo