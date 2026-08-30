Mirassol o x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Mirassol x Palmeiras se enfrentam neste domingo (30), às 18h30, no estádio Maião, em Mirassol, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O confronto acontece pela 25ª rodada da competição e promete ser decisivo para os objetivos das equipes no campeonato.
O Mirassol não vence há sete jogos, contando partidas da Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. Na útlima partida pelo Campeonato Brasileiro empatou por 1 a 1 com o Santos, na Vila Belmiro. O time amarelo e verde é o 17° colocado da Série A com 24 pontos.
Já o Palmeiras lidera o campeonato com 51 pontos. O time de Abel Ferreira conseguiu abrir seis pontos na liderança do Brasileiro e tenta manter o ritmo e a vantagem sobre o segundo colocado, o Flamengo.
Onde assistir Mirassol x Palmeiras ao vivo
A Jovem Pan transmite a partida ao vivo pelo rádio, com início da cobertura a partir das 15h.
Além da transmissão da Jovem Pan, o jogo também será exibido pela Prime Video.
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