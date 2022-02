Mundial: Vinicius Silvestre volta a testar positivo para Covid-19; Palmeiras chama goleiro do sub-20

O jovem goleiro Mateus, vencedor da Copa São Paulo de Futebol Júnior no mês passado, chegará ao país árabe neste domingo, 6, para se juntar ao plantel comandado por Abel Ferreira

Fabio Menotti/Ag.Palmeiras Vinicius Silvestre, goleiro do Palmeiras, foi cortado do Mundial de Clubes



O Palmeiras informou, na tarde desta sexta-feira, 4, que o goleiro Vinicius Silvestre voltou a testar positivo para Covid-19, em contraprova realizada pelo clube. Desta forma, o terceiro arqueiro do time segue isolado no hotel localizado em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, onde o elenco está concentrado para a disputa do Mundial de Clubes. De acordo com a assessoria do Verdão, o jovem goleiro Mateus, campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior no mês passado, chegará ao país árabe neste domingo, 6, para se juntar ao plantel comandado por Abel Ferreira e substituir o companheiro Vinicius.

O Palmeiras estava temendo um risco de surto de infectados pelo novo coronavírus após Vinicius Silvestre testar positivo para a doença, na chega da delegação aos Emirados Árabes, na manhã da última quinta-feira. Apesar disso, todos os atletas e funcionários passaram por testes nos últimos dias, que não constataram mais contaminações. A estreia do Alviverde no campeonato organizado pela Fifa está marcada para a próxima terça-feira, 8, diante de Al Ahly (Egito) ou Monterrey (México). Dois dias antes, o treinador Abel Ferreira terá que divulgar os 23 relacionados para o torneio. Além dos 27 atletas que estão em Abu Dhabi e Mateus, que chegará no domingo, a dupla Gabriel Verón e Joaquín Piquerez também é esperada. Os dois contraíram a Covid-19 ainda no Brasil e estão aguardando se recuperar para embarcar rumo ao país árabe.