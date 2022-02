‘Renato Gaúcho seria o pior nome para treinar o Corinthians’, diz Mauro Cezar Pereira

Portaluppi está desempregado desde o fim de 2021, quando foi desligado pelo Flamengo, e já foi procurado pela diretoria corintiana em um passado recente

O Corinthians iniciou a procura por um treinador para substituir Sylvinho, demitido após a derrota diante do Santos, em plena Neo Química Arena, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Na lista de técnicos cogitados, está Renato Gaúcho, que já chegou a ser alvo da diretoria corintiana em um passado recente. Para Mauro Cesar Pereira, o nome de Portaluppi é o mais acessível, já que o profissional está desempregado desde o fim de 2021, quando foi desligado pelo Flamengo. Ainda assim, na visão do comentarista do Grupo Jovem Pan, que participou do programa “Bate-Pronto” nesta quinta-feira, 3, esta seria a pior opção possível para o Alvinegro paulista neste momento.

“Renato seria o nome mais viável, mas também o pior. Ele é um péssimo técnico! Eu não quero sacanear o Corinthians, por favor. Ele pegou um elenco do Flamengo de R$ 200 milhões e perdeu a final da Copa do Brasil para o Athletico-PR, do Alberto Valentim. No Brasileiro, quase que entregou para o Atlético-MG. Já na final da Libertadores, nós vimos um time totalmente desorganizado contra o Palmeiras. É um técnico efêmero, que vive seu auge em 2017, mas que teve três anos péssimos no Grêmio. Ele é o mais viável porque está na pista, mas é péssimo”, criticou Mauro Cezar Pereira.