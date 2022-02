Goleiro do Palmeiras testa positivo para Covid-19 e pode ser cortado do Mundial de Clubes 

De acordo com a assessoria do Alviverde, o arqueiro não participou das atividades realizadas pelo técnico Abel Ferreira na manhã desta quinta-feira, 3

Reprodução/Palmeiras Vinicius Silvestre testou positivo para Covid-19



Vinicius Silvestre, terceiro goleiro do Palmeiras, testou positivo para a Covid-19 na chegada da deleção em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. De acordo com a assessoria do clube, o arqueiro não participou das atividades realizadas pelo técnico Abel Ferreira na manhã desta quinta-feira, 3, e está afastado do restante do grupo. O arqueiro, que não apresenta sintomas da doença, fará outro exame para saber se está, de fato, infectado pelo novo coronavírus. Caso o diagnóstico seja confirmado, o atleta será cortado do Mundial de Clubes. A estreia palmeirense acontecerá nesta terça-feira, 8, contra Al Ahly (Egito) ou Monterrey (México).