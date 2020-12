No hospital, Luxemburgo fala sobre Covid-19: ‘Não estou curado, mas estou quase bom’

O treinador gravou um vídeo e apareceu fraco e com a voz rouca, mas disse que está perto de receber alta; assista

Cesar Greco/Ag. Palmeiras - 17/7/2020 Vanderlei Luxemburgo está internado no Sírio-Libanês



O treinador Vanderlei Luxemburgo, de 68 anos,publicou nas redes sociais um vídeo, nesta sexta-feira, 18, afirmando que está se recuperando da Covid-19. Ainda internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, o ex-técnico do Palmeiras apareceu fraco e com a voz rouca, mas garantiu que não está sentindo mais febre e que deve receber alta em breve. Além disso, ele agradeceu o apoio e carinho que recebeu dos fãs nos últimos dias.

“Boa tarde a todos! Aos amigos que não puderam falar comigo e que estão torcendo por mim, agradeço pela preocupação e pelas orações. Quero dizer que estou me recuperando bem, graças a Deus. Os problemas pulmonares estão diminuindo bastante. A voz rouca é por causa da tosse, mas a febre foi embora. Aos fãs, agradeço a todos pelo carinho. Aos amigos e a todos que torceram por mim, meu muito obrigado. Estou próximo de sair daqui. Não estou curando, mas estou quase bom”, disse.

Luxemburgo deu entrada no hospital na última segunda-feira, 14, após testar positivo para o novo coronavírus pela segunda vez. O treinador chegou ao Sírio-Libanês com febre e bastante tosse. Nos exames, constou que a Covid-19 já havia atacado cerca de 15% a 20% do pulmão. Já na terça-feira, o hospital informou que o quadro do experiente comandante é estável e que ele não tem previsão de alta. Luxemburgo está desempregado desde que foi demitido do Palmeiras em outubro, após três derrotas seguidas. O último jogo dele à frente do Verdão foi em 14 de outubro, uma derrota para o Coritiba, no Allianz Parque, por 3 a 1. O clube trouxe para a vaga dele o português Abel Ferreira, que também teve Covid-19 e se recuperou recentemente.