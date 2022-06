O Palmeiras vai ganhar tudo na temporada 2022? Veja a opinião dos comentaristas da Jovem Pan

Alviverde está 100% na Libertadores, lidera do Campeonato Brasileiro com o melhor ataque, a defesa mais sólida e dá a impressão de que é imbatível

O Palmeiras vive um momento mágico e dá a impressão que é um time imbatível. Líder do Campeonato Brasileiro, tem o melhor ataque e a defesa mais sólida da competição. Vencedor das últimas duas edições da Libertadores da América, o Verdão também está 100% na competição continental e vivíssimo na Copa do Brasil. Em 2022, a equipe comandada por Abel Ferreira perdeu apenas três partidas, sendo uma para o Chelsea, na decisão do Mundial de Clubes. Mas, afinal, o conjunto palmeirense será campeão de tudo na temporada? Veja abaixo a opinião dos comentaristas da Jovem Pan.

Mauro Beting

O jornalista Mauro Beting, assumidamente palmeirense, afirma que o Verdão vive o seu melhor momento desde o início do século 21. Apesar disso, ele pondera que a equipe de Abel Ferreira pode ficar sem ganhar todas as principais competições do ano — vale lembrar que o time já conquistou Paulistão e a Recopa Sul-Americana. “É um Palmeiras que ficou seis jogos sem levar gol no Brasileiro e vive uma campanha muito boa. Apesar disso, por algumas coisas que são do futebol, pode não ganhar mais nada. Pode ficar sem vencer Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Pode acontecer, mas em nível de futebol, desempenho, competitividade e prazer pelas vitórias, ninguém está jogando mais que o Alviverde. Está tão bom que a torcida fica com medo de comemorar. Tem que aproveitar o momento e curtir”, indicou Beting.

Bruno Prado

Para o comentarista Bruno Prado, o Palmeiras é “favoritaço” no Campeonato Brasileiro, mas pode tropeçar nos torneios eliminatórios, apesar da segurança defensiva da equipe de Abel Ferreira. “É o melhor time do Brasil e do continente. O Palmeiras entra para brigar em todas as competições. É muito difícil ganhar as três, nunca aconteceu. Ainda assim, ele é candidato em todas as frentes. Eu ainda coloco, sobretudo nos torneios de mata-mata, Flamengo e Atlético-MG como principais oponentes. Eles vão se enfrentar nas oitavas Copa do Brasil, então um já vai cair aí. Claro, sempre há o risco de cair em um torneio eliminatório, principalmente em clássicos. Na Libertadores, além dos dois, eu coloco River Plate como um candidato muito forte. Neste ano, o time argentino está muito bem”, analisou.

“Já nos pontos corridos, o Palmeiras é o grande favorito! Eu acho quase impossível que o Flamengo, que tem dez pontos a menos, brigue por taça. Fica a expectativa do Galo, que não está jogando bem. Não acredito que Corinthians, São Paulo e Inter concorram nos pontos corridos. No mata-mata, eles até podem tirar o Palmeiras. Então, no Brasileiro, se o Atlético Mineiro não melhorar logo, o Palmeiras pode caminhar sozinho rumo ao título”, completou o comentarista do Grupo Jovem Pan.

Vampeta

Ex-jogador e comentarista, Vampeta segue a mesma linha dos colegas da Jovem Pan. “O Palmeiras está jogando bem. A gente não sabe se vai ser campeão de tudo, mas é legal ver que o time se comporta bem na parte coletiva e individual. Os jogadores estão felizes e está tudo dando certo. A equipe está muito forte! Fora o Mundial de Clubes, que é um campeonato de outra dimensão, só falta o Campeonato Brasileiro para o Abel Ferreira ganhar tudo. Então, é uma equipe que segue muito motivada!”, opinou o ídolo do rival Corinthians.

