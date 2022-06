Torcedor de 25 anos morre após passar mal em confusão entre torcidas de Coritiba e Palmeiras

Em contato com a reportagem da Jovem Pan Online, a Polícia Civil do Paraná informou o jovem teve um pico de glicemia e que a morte foi decorrência de diabetes

ROBSON MAFRA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Coritiba x Palmeiras foi marcado por confusão dentro e fora do estádio



Um palmeirense de 25 anos morreu após passar mal durante a confusão entre torcedores de Coritiba e Palmeiras, nos arredores do Couto Pereira, ainda antes do jogo realizado no último domingo e válido pela rodada 11 do Brasileirão. Em contato com a reportagem da Jovem Pan Online, a Delegacia Móvel de Atendimento ao Futebol e Eventos (Demafe) da Polícia Civil do Paraná informou o jovem teve um pico de glicemia e que a morte foi decorrência de diabetes. “Foram feitos vários exames e não foram encontrados lesões corporais em decorrência de possíveis agressões”, comunicou a polícia.

A confusão entre membros das organizadas de Coritiba e Palmeiras aconteceu, segundo a versão da polícia, porque dois dos seis ônibus dos palmeirenses erraram o caminho para o estádio e se depararam com uma uniformizada do Coxa Branca. Apesar do confronto acontecer fora do Couto Pereira, o incidente acabou paralisando o jogo por causa do gás de pimenta usado pela polícia militar – o árbitro Leandro Pedro Vuaden precisou interromper a partida por cinco minutos.

Informamos que o torcedor palmeirense veio a falecer. A Demafe foi até o hospital e foi confirmado pelos médicos que o torcedor morreu em decorrência da Diabetes. Foram feitos vários exames e não foram encontrados lesões corporais em decorrência de possíveis agressões. — DEMAFE (@DEMAFE_PC_PR) June 13, 2022