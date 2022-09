Organizadas de Palmeiras e Cruzeiro se encontram na rodovia Fernão Dias e protagonizam briga generalizada

Segundo informações da Concessionária Arteris, responsável por administrar a rodovia, dois torcedores tiveram ferimentos leves e dois moderados

Reprodução/Twitter Torcedores de Palmeiras e Cruzeiro se enfrentaram na rodovia Fernão Dias



Mancha Verde e Máfia Azul, as principais torcidas organizadas de Palmeiras e Cruzeiro, respectivamente, se enfrentaram em uma briga generalizada nesta quarta-feira, 28, na rodovia Fernão Dias, km 597, em Carmópolis de Minas, região Centro-Oeste de Minas Gerais. Segundo informações da Concessionária Arteris, responsável por administrar a rodovia, dois torcedores tiveram ferimentos leves e dois moderados. O confronto, inclusive, fez com que a estrada ficasse interditada por uma hora, provocando uma fila de 3,5 km. O encontro das uniformizadas aconteceu quando os paulistas seguiam para Belo Horizonte, onde o time de Abel Ferreira enfrenta o Atlético-MG, nesta quarta, pela Série A do Brasileirão. No sentido contrário, os mineiros estavam viajando para Campinas-SP, cidade que receberá Ponte Preta x Cruzeiro, nesta quinta-feira, 29, pela Série B do Nacional. Em imagens que circulam nas redes sociais, palmeirenses são agredidos a pauladas por cruzeirenses e são deixados apenas de cueca na estrada.

Vídeo com cenas fortes