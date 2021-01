Golden State Warriors fazem homenagem emocionante para Kamala Harris; assista

Harris foi empossada na tarde desta quarta-feira, 20, como a primeira mulher e negra a assumir a vice-presidência dos Estados Unidos

Reprodução/ Twitter Kamala Harris é de Oackland, mesma cidade da franquia



Kamala Harris é a nova vice presidente dos Estados Unidos. Empossada nesta quarta-feira, 20, Harris é a primeira mulher e negra a assumir o cargo e ganhou uma bela homenagem da equipe de basquete do Golden State Warriors. A franquia é de Oakland, na Califórnia, mesmo local de nascimento da vice-presidente. Na manhã de hoje, horas antes da cerimônia de posse de Joe Biden (Democratas) a equipe publicou um vídeo em suas redes sociais com uma garotinha chamada Stella que acompanha os passos da política, tendo-a também como uma inspiração. O astro da equipe, Stephen Curry, enviou uma camisa autografada para Harris com o número 4 e escrita “Madame VP“. “Estamos todos torcendo e apoiando você em todo o caminho”, comentou o jogador.

“Não posso agradecer o suficiente e você sempre me traz tanta alegria e orgulho, como uma filha de Oakland. Estejam bem, estejam seguros. Isso é realmente muito especial”, diz Kamala durante o agradecimento pelo presente. O vídeo termina com uma das frases mais impactantes da política desde o dia da eleição. “Eu posso ser a primeira mulher nesse lugar, mas não serei a última”. Assista ao vídeo abaixo: