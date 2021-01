‘Se o Inter for o rival pelo título, está ótimo para o São Paulo’, dispara Flávio Prado

Durante o ‘Esporte em Discussão’, comentarista explicou que futebol apresentado pela equipe colorada não assusta no Brasileirão

Reprodução Flavio Prado dispara contra o Internacional na briga pelo título



São Paulo e Internacional fazem na noite desta quarta-feira, 20, um dos jogos mais decisivos dessa reta final de Campeonato Brasileiro. Separados por um ponto, as equipes sonham em sair da fila do nacional – Inter não conquista o Brasileirão desde 1979 e o São Paulo desde 2008. Ameaçado em perder a liderança, o Tricolor Paulista aspira desconfiança, pelo futebol que tem apresentado e por não poder contar com um de seus maiores goleadores na temporada, Luciano. “O São Paulo está criando pouco, fazendo pouco e jogando mal. De fato o Luciano tem feito falta porque sem ele o Brenner deixou de jogar, o Daniel Alves está jogando mal, mas não é tudo por conta dele, é tudo por conta do que é o futebol brasileiro hoje. Quando a ausência do Luciano pode definir o futuro de um campeão brasileiro, você como o nível do futebol brasileiro está abaixo”, cornetou Mauro Beting no ‘Esporte em Discussão‘.

Mas não é somente a equipe de Fernando Diniz que aspira desconfiança na reta final. “O São Paulo está em um momento instável, mas não quer dizer nada diante do grande clássico contra o Internacional, que pode ser um dos jogos do título, mas o futebol do São Paulo é preocupante”, completou Mauro. Porém, para Flávio Prado, o Inter não é um ‘bicho papão’. “O futebol do Inter também, nossa senhora. Se é esse o adversário tá ótimo para o São Paulo. Quando se fala de Atlético ok, mas quando fala do Inter, esse é o adversário perfeito, que eu queria pra mim”, disparou.