Mancha Verde ironiza Leila Pereira e cobra reforços no Palmeiras: ‘Vendeu o Scarpa e comprou um avião’ 

Uniformizada se reuniu em frente à sede da Crefisa e também criticou o valor dos ingressos para os jogos do Alviverde

Reprodução/Twitter/@Infos_palestra Protesto da Mancha Verde, organizada do Palmeiras, teve Leila Pereira como alvo principal



A Mancha Verde, principal organizada do Palmeiras, promoveu um protesto na manhã desta quinta-feira, 29. Em frente à sede da Crefisa, patrocinadora master do clube, a uniformizada tratou de fazer duras críticas contra a gestão de Leila Pereira. Além de ironizar a aeronave adquirida pela mandatária, os torcedores cobraram mais reforços para o time de Abel Ferreira. “Está de tiração! Vendeu o [Gustavo] Scarpa e comprou um avião”, gritou o grupo. “Olha quem chegou: é o avião, volante do Porco”, entoou, em outro momento. No ato, que contou com dezenas de palmeirenses, a organizada também pediu a redução nas entradas do Allianz Parque. “P*** que o pariu… É o ingresso mais caro do Brasil”. Os torcedores, ao mesmo tempo, estenderam faixas para manifestar apoio ao treinador Abel Ferreira. A partir das 21h (de Brasília) desta quinta, o Verdão enfrenta o Bolívar, em casa, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores da América. Se vencer os bolivianos, a equipe terminará na liderança do grupo e do torneio.

A Mancha Verde está protestando neste momento contra a diretoria do Palmeiras: – Tá de tiração, vendeu o Scarpa e comprou um avião. 🎥 Reproduçãopic.twitter.com/u6yoSConYF — Goleada Info (@goleada_info) June 29, 2023

Protesto rolando da Mancha Verde contra a Presidente Leila Pereira "PQP, é o ingresso mais caro do Brasil" pic.twitter.com/0xQiAtRZAa — INFOS Palestra (@Infos_palestra) June 29, 2023