Palmeiras administra vantagem, fica no empate com Universitário e vai às quartas de final da Libertadores

Na próxima fase, a equipe de Abel Ferreira enfrentará o River Plate

YURI MURAKAMI/FOTOARENA Polo e Piquerez durante partida entre Palmeiras e Universitário válida pelas oitavas de final da Conmebol Libertadores 2025 realizada no Allianz Parque na noite desta quinta



O Palmeiras recebeu o Universitário, do Peru, pelo jogo de volta das oitavas de final da Conmebol Libertadores e ficou no empate sem gol. A partida foi disputada no Allianz Parque, em São Paulo, e a equipe brasileira entrou em campo com uma vantagem expressiva, após ter goleado o time peruano por 4 a 0 no jogo de ida, em Lima. Com o placar agregado a seu favor, o Palmeiras administrou o resultado para confirmar sua classificação para as quartas de final. Nas quartas de final o alviverde enfrentará o River Plate.

No início da partida, o Universitário mostrou mais ímpeto e chegou a ter um gol anulado pelo VAR.[4] A equipe peruana teve mais finalizações nos primeiros 15 minutos de jogo, enquanto o Palmeiras buscava controlar o ritmo da partida. A primeira chance de perigo do time alviverde veio aos 19 minutos do primeiro tempo, em uma cabeçada de Murilo que passou por cima do gol. Com a classificação praticamente assegurada, o confronto foi tratado como uma oportunidade para o técnico Abel Ferreira movimentar a equipe, em um clima descrito como um “amistoso de luxo”.