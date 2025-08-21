Internacional abre investigação para apurar incidente de papel picado que atrasou jogo contra o Flamengo

Presidente do clube, Alessandro Barcelos, anunciou que a diretoria está comprometida em ‘apurar as responsabilidades’ relacionadas ao ocorrido, que resultou em um atraso de 20 minutos no início da partida

Photo by SILVIO AVILA / AFP Trabalhadores limpam o campo antes da partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores entre Internacional e Flamengo, no Estádio Beira Rio, em Porto Alegre, Brasil



O Internacional iniciou uma investigação sobre o incidente envolvendo a “chuva” de papel picado que ocorreu no gramado do Beira-Rio antes do confronto contra o Flamengo, válido pelas oitavas de final da Libertadores. O presidente do clube, Alessandro Barcelos, anunciou que a diretoria está comprometida em “apurar as responsabilidades” relacionadas ao ocorrido, que resultou em um atraso de 20 minutos no início da partida.

Para lidar com a situação, funcionários do Internacional foram acionados a entrar em campo e realizar a limpeza da área afetada, utilizando uma rede para remover o excesso de papel. Barcelos reconheceu que a ação foi uma iniciativa do clube, mas ressaltou que não ocorreu conforme o planejado. “Foi uma ação nossa, mas a intenção era de produzir uma festa. Vamos trabalhar para que isso não se repita”, afirmou.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Após a derrota de 2 a 0 para o Flamengo, que resultou na eliminação do Inter da competição, o clube agora enfrenta a possibilidade de sanções por parte da Conmebol. A entidade prevê uma multa de US$ 20 mil para cada minuto de atraso, o que pode representar um impacto financeiro significativo para o clube gaúcho. A situação gerou repercussão entre os torcedores e a mídia, que questionam a organização do evento e a responsabilidade do clube em garantir que o espetáculo ocorra sem contratempos. A diretoria do Internacional se comprometeu a investigar o que ocorreu e a implementar medidas para evitar que episódios semelhantes voltem a acontecer em futuras partidas.

*Reportagem produzida com auxílio de IA