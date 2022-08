Palmeiras anuncia a contratação do meia-atacante Bruno Tabata

Campeão da Liga Portuguesa na temporada passada, o jogador de 25 anos volta ao Brasil após seis anos

Fabio Menotti/Palmeiras Tabata fez sua carreira profissional em Portugal e retorna ao Brasil



Líder do Brasileirão e com chances de avançar às semifinais da Copa Libertadores, o Palmeiras não para de trazer reforços. Nesta segunda-feira, 08, o clube anunciou a contratação do meia-atacante Bruno Tabata, que estava no Sporting-POR. O contrato vai até 30 de junho de 2026. O atleta de 25 anos tem passagens pelo sub-23 da seleção brasileira. “Foi um conjunto de motivos que me fez vir para o Palmeiras. Quando eu soube do interesse, já comuniquei ao Sporting que era a minha vontade vir para cá. Foram longos dias de negociação. Eu sempre deixei bem claro a minha vontade e fico muito feliz que deu tudo certo. Foi a estrutura, o fato de o clube brigar sempre por títulos, foi o mister Abel, que teve uma parte muito importante nisso tudo, enfim, foi um conjunto de coisas”, disse ao site do alviverde. No Brasil, Tabata teve passagens pelo América-MG e Atlético-MG (de onde saiu em 2016) nas categorias de base e construiu sua carreira no profissional em Portugal. Foi campeão da Liga Portuguesa, Segunda Liga, Supertaça de Portugal e bicampeão da Taça da Liga de Portugal.