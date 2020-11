Palmeiras anuncia contratação de atacante Breno Lopes, ex-Juventude

Confira o que o novo reforço do Verdão falou após assinar o contrato

Divulgação O Palmeiras anunciou a contratação de Breno Lopes



Palmeiras oficializou nesta quarta-feira, 11, a contratação do atacante Breno Lopes, que estava defendendo do Juventude-RS. O atleta de 24 anos, atual vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série B, assinou contrato válido por quatro temporadas, ou seja, até o final de 2024.

“Só tenho que agradecer a Deus, à minha família, ao Juventude, equipe que abriu as portas para mim, e ao Palmeiras pela oportunidade. Tenho certeza de que fiz uma excelente escolha, pois é um clube gigante do futebol. Sei da responsabilidade, mas me sinto preparado. E o torcedor pode ter certeza de que está chegando mais um guerreiro para a família alviverde. Venho para buscar meu espaço e conquistar coisas grandes, condizentes com a grandeza do clube”, disse o novo reforço do Verdão.

Breno Lopes chega ao Palmeiras após o atacante Wesley se machucar e perder o restante da temporada. Revelado pelo Joinville-SC, ele também tem passagem pelo Figueirense e Athletico-PR. O jogador é o terceiro reforço do clube paulista das últimas semanas: antes dele, Benjamin Kuscevic e Alan Empereur foram anunciados.