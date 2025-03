Palmeiras anuncia contratação de Lucas Evangelista, sétimo reforço no ano

Volante estava no Bragantino desde agosto de 2020; acordo firmado irá até 2026 com possibilidade de extensão por mais ano

Cesar Greco/Palmeiras Durante sua passagem pelo Bragantino, Evangelista participou de 214 partidas, onde anotou 15 gols e contribuiu com 18 assistências



O Palmeiras anunciou oficialmente a contratação do volante Lucas Evangelista, de 29 anos, que se juntará ao clube até 2026, com a possibilidade de prorrogação por mais um ano. O jogador fará sua estreia após o término do Campeonato Paulista. Antes de sua chegada ao Palmeiras, Lucas Evangelista estava no Red Bull Bragantino desde agosto de 2020. Ao longo de sua carreira, ele passou por diversas equipes, incluindo Vitória de Guimarães, Nantes, Estoril Praia, Panathinaikos, Udinese e São Paulo, tendo iniciado sua trajetória no Desportivo Brasil.

Durante sua passagem pelo Bragantino, Evangelista participou de 214 partidas, onde anotou 15 gols e contribuiu com 18 assistências. Sua atuação foi fundamental para que o clube se mantivesse na primeira divisão do futebol brasileiro, além de alcançar três semifinais consecutivas no Campeonato Paulista e participar de competições internacionais como a Libertadores e a Sul-Americana.

Na atual temporada, o volante se destacou ao marcar três gols no Campeonato Paulista e teve um papel importante no empate do Bragantino contra o Sousa na Copa do Brasil.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

