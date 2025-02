Técnico do Betis confirma o atacante Vitor Roque no Palmeiras: ‘Está feito’

Verdão está sob pressão para concluir a contratação antes do término da janela de transferências, que se encerra nesta sexta-feira (28)

EFE/ Julio Muñoz Pellegrini afirmou que o jogador não participou dos treinos devido ao fechamento das negociações com o clube brasileiro



Manuel Pellegrini, o técnico do Real Betis, anunciou que a transferência do atacante Vitor Roque para o Palmeiras foi concretizada. Em entrevista coletiva, Pellegrini afirmou que o jogador não participou dos treinos devido ao fechamento das negociações com o clube brasileiro.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O Palmeiras está sob pressão para concluir a contratação antes do término da janela de transferências, que se encerra nesta sexta-feira (28). A negociação enfrentou obstáculos relacionados às normas da LaLiga, que exigiam que Vitor Roque retornasse ao Barcelona antes de formalizar o acordo com o Palmeiras. A Fifa deu um sinal positivo para a transação, e a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) também deu sua autorização.

O clube paulista concordou em desembolsar 25 milhões de euros, o que equivale a cerca de R$ 150 milhões, para adquirir 80% dos direitos econômicos do jogador. Vitor Roque, que começou sua carreira no Cruzeiro e teve passagens pelo Athletico Paranaense e pelo Barcelona, busca uma nova chance no futebol brasileiro após enfrentar dificuldades em sua trajetória na Europa.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos