Palmeiras anuncia contratação do meia Rômulo: ‘É um sonho realizado’

Jogador se junta ao clube após término do Paulistão, com contrato válido até o final de 2028

O Palmeiras anunciou a contratação do meia Rômulo, destaque do Novorizontino no Campeonato Paulista, com um contrato válido até o final de 2028. O jogador de 22 anos continuará atuando pelo Novorizontino até o término do Estadual, antes de se juntar ao clube da capital. “Não custa nada sonhar e muito menos realizar, Rômulo”, escreveu o perfil oficial do Palmeiras no X (antigo Twitter). O clube paulista, que monitorava o atleta desde o ano passado, adquiriu 70% dos direitos econômicos do jogador, enquanto os 30% restantes permanecem com o Novorizontino. Após o anúncio, o meia revelou que sempre teve o Palmeiras como um clube de referência e não hesitou em aceitar a proposta.

Ele citou ainda Raphael Veiga como uma referência em sua posição e revelou ter recebido conselhos valiosos do jogador durante um encontro anterior. “Sempre estou acompanhando ele, pedi a camisa dele, me deu conselho e conversou comigo como tranquilidade e respeito. (…) É um sonho realizado”, afirmou o atleta. Rômulo iniciou sua carreira profissional aos 18 anos na Matonense-SP e se transferiu para o Novorizontino, onde se destacou na campanha de acesso da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro. Em 2023, o jogador disputou 51 partidas, marcando 11 gols e fornecendo nove assistências.

É o Veiganismo, né, Rômulo? 😅 Em breve vocês estarão lado a lado defendendo o #MaiorCampeãoDoBrasil! 🫶#AvantiPalestra pic.twitter.com/n1W8cTqBjg — SE Palmeiras (@Palmeiras) February 20, 2024

Não custa nada sonhar e muito menos REALIZAR, Rômulo! 💚 Seja bem-vindo à sua nova casa! Assista completo na TV Palmeiras/FAM ao atleta conhecendo a Academia de Futebol 🐷 ➤ https://t.co/tOss89YbJR#AvantiPalestra pic.twitter.com/i8nH4wToyU — SE Palmeiras (@Palmeiras) February 20, 2024

*Reportagem produzida com auxílio de IA