Palmeiras anuncia saída de Felipe Melo e publica carta de agradecimento

Volante deixa o clube alviverde aos 39 anos e com cinco títulos conquistados ao longo da passagem

Juan Ignacio Roncoroni/EFE Felipe Melo foi fundamental para o Palmeiras nas conquistas do Brasileirão 2018, da Copa do Brasil 2020 e da Libertadores 2021



O Palmeiras anunciou neste sábado, 4, que o volante Felipe Melo, de 39 anos, não seguirá no clube em 2022. O time publicou uma carta de agradecimento ao jogador em seu site, no qual destaca a história dele nas cinco temporadas em que jogou. “Decisões difíceis na hora certa definem o peso do personagem na história. Sua saída não marca o fim de sua trajetória no Palmeiras, mas o início da eternização. Você ascende ao patamar mais elevado que o futebol proporciona, marcado para sempre nas paredes do clube e na memória do torcedor. Felipe, você fez história no Maior Campeão do Brasil e agora tricampeão da América”, diz o texto, denominado de ‘Obrigado, Capitão!’. O volante tinha contrato até o fim de 2021 e o acordo não será renovado.

Felipe Melo chegou ao Palmeiras no início de 2017, como parte da busca do time por jogadores mais ‘cascudos’ para ir em busca da conquista da Copa Libertadores. Conquistou cinco títulos durante a passagem: um Campeonato Paulista, um Brasileirão, uma Copa do Brasil e duas Copas Libertadores – exceto o Brasileirão, foi capitão e levantou a taça nas outras. Ao todo, foram 225 jogos com a camisa alviverde, 13 gols, quatro cartões vermelhos e algumas confusões, como o soco no uruguaio Matías Mier após ser cercado por jogadores do Peñarol, os embates com o atacante Clayson, então no Corinthians, e a discussão com o técnico Cuca que o fez ser afastado por três meses em 2017. Nas redes sociais, torcedores demonstraram gratidão ao jogador.