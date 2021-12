Sport e Flamengo ficam no empate por 1 a 1 no Brasileirão

Rebaixado, o time pernambucano foi buscar o empate com o rubro-negro na Arena Pernambuco

MARLON COSTA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Sport e Flamengo fizeram jogo equilibrado na Arena Pernambuco



O Sport recebeu o Flamengo na noite desta sexta-feira, 3, na Arena de Pernambuco, e empatou em 1 a 1. Já rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, os donos da casa fizeram um jogo equilibrado com o rubro-negro, com muitas chances de gol para todos os lados. Quem abriu o placar foram os visitantes, com Michael aos 40 minutos. O camisa 19 recebeu apareceu livre de marcação na área e chutou no cantinho de Mailson. No segundo tempo, aos seis minutos, Gustavo ganhou disputa com Rodrigo Caio e empatou a partida. Um pênalti foi marcado para o Flamengo aos 10 minutos, mas Vuaden anulou por considerar simulação. O Flamengo ainda tentou três vezes ampliar o placar, mas não conseguiu. Na próxima segunda-feira, o Flamengo enfrenta o Santos às 20h (horário de Brasília) e o Sport viaja para jogar contra a Chapecoense, às 21h.