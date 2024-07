Palmeiras arranca empate contra o Grêmio com golaço de Estevão

Resultado favorável ao aliverde pelas circunstâncias, mas ruim considerando a tabela, já que todos seus concorrentes ganharam na rodada

ANTONIO MACHADO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Imagens da partida de futebol do Grêmio contra o Palmeiras, válida pelo Campeonato Brasileiro 2024, Série A



O Palmeiras teve uma jornada ruim na defesa, com falhas individuais importantes, mas buscou forças para reagir e empatou com o Grêmio por 2 a 2 nesta quinta-feira (4). Em Caxias, o destaque do jogo foi novamente o jovem Estêvão, que marcou o golaço que evitou a derrota do alviverde. O empate foi favorável ao Palmeiras pelas circunstâncias, mas ruim considerando a tabela, já que todos seus concorrentes ganharam na rodada. O time de Abel Ferreira tem 27 pontos e perdeu a vice-liderança para o Botafogo, que soma a mesma pontuação, mas está à frente pelos critérios de desempate. O Flamengo lidera com 30 pontos. O Grêmio desperdiçou a oportunidade de deixar a zona de rebaixamento, com 11 pontos. O Palmeiras levou um gol cedo, aos dois minutos, graças a um erro de Marcos Rocha, que perdeu a bola no meio de campo e armou o contra-ataque para o Grêmio, que não desperdiçou a oportunidade. Gustavo Nunes disparou, entrou na área e rolou rasteiro para Pavón abrir o placar.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O Palmeiras dominou o jogo depois de sofrer o gol, mas não foi eficiente inicial. No segundo tempo, com o time aberto e quatro laterais depois que Abel lançou mão de Mayke e Vanderlan, este que cometeu um pênalti bobo. Cristaldo converteu e aumentou a vantagem gremista. O alviverde acordou depois do segundo gol e conseguiu ser eficiente como não havia sido no primeiro tempo e marcou duas vezes em três minutos. Aos 28, Flaco López fez de cabeça após assistência de Mayke que desviou na defesa e, quatro minutos depois, Estêvão cortou o marcador, levou para a canhota e acertou um belíssimo chute no ângulo direito de Marchesin. Ele cansou e foi substituído. Depois disso, o Palmeiras continuou no ataque e insistiu até os acréscimos, mas a vitória não veio.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Sarah Américo