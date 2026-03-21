Palmeiras bate o São Paulo e dispara na ponta do Brasileiro

Alviverde vai aos 19 pontos e se isola na liderança do Brasileirão; São Paulo fica nos 16 pontos

JOCA DUARTE/MODUSFOCUS/ESTADÃO CONTEÚDO Jhon Arias, do Palmeiras, comemora seu gol marcado sobre o São Paulo durante partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro



O Palmeiras venceu o São Paulo neste sábado (21) . Diante de 50 mil tricolores, o alviverde triunfou por 1 a 0 em duelo válido pela oitava rodada do Brasileirão 2026. O gol da vitória palmeirense foi marcado por Jhon Arias, aos 5 minutos de jogo. O atacante recebeu na ponta, cortou para o meio e bateu rasteiro no canto direito de Rafael.

Com o resultado, o Palmeiras vai aos 19 pontos e se isola na liderança do Brasileirão. Já o São Paulo fica nos 16 pontos, por enquanto na segunda colocação, e começa a ver a derrocada após a chegada de Roger Machado.

A diretoria tricolor demitiu Hernan Crespo, mesmo com o time na liderança do Brasileirão e invicto na competição, para trazer Roger com o discurso de que ele teria condições de conduzir o time a um título neste ano. Porém, a prática tem demonstrado cada vez mais – após derrotas pouco inspiradas para Atlético-MG e Palmeiras – que ele não deve conseguir isso.

O São Paulo de Roger Machado demonstrou um repertório pobre ofensivamente. Mesmo com 63% de posse de bola, foram 41 cruzamentos e poucos lances de fato perigosos contra a meta palmeirense. O resultado também mantém a freguesia recente na rivalidade. Agora são seis vitórias consecutivas alviverdes contra tricolores. Nos últimos 12 jogos, são 8 triunfos do Palmeiras e quatro empates. A última vitória do São Paulo contra o rival foi no longínquo 2023.

Os dois times agora terão a pausa da Data Fifa pela frente. O São Paulo volta a jogar no dia 1º de abril, fora de casa, contra o internacional, às 19h30. Já o Palmeiras encara o Grêmio na Arena Barueri no dia seguinte, às 21h30.

*Estadão Conteúdo