Palmeiras coloca reservas em campo, vê Vitória abrir vantagem, mas busca empate no Barradão

Cesar Greco/Palmeiras O jogador Thalys, do Palmeiras, disputa bola com jogador do Vitória, durante partida válida pela 18ª rodada, do Campeonato Brasileiro



Recheado de reservas, o Palmeiras conseguiu buscar um empate por 2 a 2 com o Vitória no Barradão neste domingo (3), pelo Campeonato Brasileiro, após o adversário abrir uma vantagem de dois gols. A equipe de Abel Ferreira entrou em campo sem seus principais jogadores devido à preparação para o clássico com o Corinthians na quarta-feira (6), valendo uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O rival venceu o primeiro jogo, em Itaquera, por 1 a 0.

Em marcha lenta, o Verdão viu o Leão ser superior na primeira etapa e levar para o intervalo uma vantagem de 1 a 0, gol de Renato Kayzer. Abel, então, colocou em campo titulares como Piquerez e Vitor Roque. O Vitória ampliou logo depois, com Erick, mas as mexidas deram resultado. Piquerez diminuiu cobrando pênalti e Flaco López empatou o jogo aos 41 minutos. O time paulista é o terceiro colocado do Brasileirão, com 33 pontos, quatro a menos que os líderes Flamengo e Cruzeiro.

Por que o Palmeiras empatou com o Vitória?

Abel Ferreira poupou até o goleiro Weverton, e os reservas não deram conta do recado

O Vitória levou um gol cinco minutos após o segundo, ressuscitando o Palmeiras

A partir do momento em que os titulares entraram, o Verdão dominou o jogo

Os gols

Renato Kayzer, do Vitória, aos 34′ do primeiro tempo (chute cruzado)

Erick, do Vitória, aos 20′ do segundo tempo (chute colocado)

Piquerez, do Palmeiras, aos 25′ do segundo tempo (pênalti)

Flaco López, do Palmeiras, aos 41′ do segundo tempo (cabeça)

