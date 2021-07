Palmeiras comemora 70 anos do título da Copa Rio de 51: ‘O primeiro campeão mundial’

Em vídeo, o Verdão diz que ‘contra fatos, fotos e capas, não há argumentos’, relembrando que o título sobre a Juventus, da Itália, naquele 22 de julho, foi tratado por parte da imprensa brasileira como uma conquista mundial

Reprodução/Twitter/@Palmeiras Ademir da Guia segura capa de jornal que diz que Palmeiras é campeão mundial de 1951



O Palmeiras utilizou as suas redes sociais na manhã desta quinta-feira, 22, para celebrar o aniversário de 70 anos da conquista da Copa Rio de 1951, tratada pelo clube como seu primeiro e único título de Mundial de Clubes. Em vídeo comemorativo, o Verdão diz que “contra fatos, fotos e capas, não há argumentos”, relembrando que o título sobre a Juventus, da Itália, naquele 22 de julho, foi tratado por parte da imprensa brasileira como uma vitória global. “Fomos e sempre seremos os primeiros. Afinal, depois do ‘Maracanazo’ de 50, foi a glória alviverde que fez a gente esquecer aquele ‘zumzumzum'”, diz outro trecho. Veja ao final da matéria.

A Copa Rio de 1951 foi idealizada por Mário Leite Rodrigues Filho, jornalista que hoje batiza o estádio do Maracanã, e contou com o apoio da Prefeitura do Rio de Janeiro e de Ottorino Barassi, então secretário-geral da Fifa e entusiasta de um campeonato mundial entre equipes. No entendimento de Mário Filho, o Brasil precisava dar uma guinada após a seleção perder a Copa do Mundo de 1950 para o Uruguai, justamente no principal estádio do país, no Rio de Janeiro, na derrota que ficou conhecida como “Maracanazo”. A intenção era organizar um torneio com 16 times, mas os problemas de logística da época derrubaram a ideia. Ainda assim, Juventus (vice italiana), Palmeiras (campeão paulista), Vasco (campeão carioca), Áustria Viena (campeão austríaco), Sporting (campeão português), Estrela Vermelha (tricampeão da Copa da Iugoslávia), Nacional do Uruguai (campeão uruguaio) e Nice (campeão francês) foram convocados.

Assim, os oito times foram divididos em duas chaves: o Grupo A, com Vasco, Áustria Viena, Nacional e Sporting; e o Grupo B, que tinha Palmeiras, Juventus, Estrela Vermelha e Nice. Na semifinal, o Verdão acabou levando a melhor sobre o time carioca ao vencer por 2 a 1 a primeira partida e empatar a outra em 0 a 0. A Velha Senhora, por sua vez, garantiu a classificação ao eliminar o time austríaco. Na decisão, o Alviverde ganhou o primeiro confronto dos italianos por 1 a 0 e empatou o segundo em 2 a 2, faturando o primeiro título intercontinental de clubes. Apesar da importância da taça, o presidente da Fifa, o italiano Gianni Infantino, descartou fazer qualquer equivalência do torneio realizado no Brasil com o tradicional Mundial na última vez em que foi perguntado sobre o tema.