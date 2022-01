Palmeiras confirma cinco casos de Covid-19 no grupo da Copinha

Endrick está entre os infectados pela doença; meia Pedro Bicalho testou positivo antes do começo do torneio e retornará para confronto contra o Água Branca

ARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO - 08/01/2022 Endrick, de 15 anos, foi um dos destaques na partida contra Real Ariquemes-RO e fez dois dos três gols do Alviverde



O Palmeiras enfrentará nesta terça-feira, 11, o Água Santa para definir a primeira colocação do grupo pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os dois times já estão classificados para a segunda fase do torneio e se encontrarão em Diadema às 15h15 desta terça-feira. Antes do confronto, todos os jogadores foram submetidos a testes de detecção de Covid-19 e quatro atletas testaram positivo: Lucas Freitas, Mateus, Jhonatan e Endrick. A informação foi confirmada pelo próprio clube através da assessoria de imprensa da base. Todos estão assintomáticos e em tratamento. Os quatro se juntam a Pedro Bicalho, que testou positivo antes do começo do torneio. O meia retornará ao campo nesta terça para o confronto contra o Água Santa.