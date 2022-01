Sem casos de Covid-19, elenco do Santos treina nesta segunda-feira

Time se reapresentou no domingo com três positivos para a doença; agenda teve exames laboratoriais de rotina e atividade em campo

Reprodução/ Twitter @SantosFC Elenco já treinou na academia e fez atividade em campo



O elenco do Santos retornou às atividades no domingo, dia 9. Elenco profissional se apresentou durante a tarde no CT Rei Pelé e realizou exames de Covid-19 em sistema drive thru. Três atletas testaram positivo: Angelo, Sandry e Luiz Felipe. Todos estão em isolamento domiciliar, assim como Marinho, Léo Baptistão e Carlos Sánchez que já tinham sido positivados antes. Nesta segunda-feira, 10, os jogadores retornaram por volta das 7h30 da manhã (horário de Brasília) com outra bateria de exames, desta vez sem nenhum caso positivo. Sendo assim, os atletas foram divididos em dois grupos para exames laboratoriais de rotina (cardiológicos e oftalmológicos) e treinamento. O Santos terá 18 dias de pré-temporada até a estreia no Campeonato Paulista, em 26 de janeiro, contra o Inter de Limeira, às 19h (horário de Brasília).