Palmeiras confirma lesão de Raphael Veiga na coxa; Zé Rafael se livra de contusão

O artilheiro do Verdão na temporada ficará afastado dos gramados por período indeterminado

ANDRé PERA/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Raphael Veiga precisou ser substituído no duelo entre Palmeiras e Atlético-MG, pelo Brasileirão



O Palmeiras confirmou que o meio-campista Raphael Veiga, que precisou ser substituído no empate com o Atlético-MG, sofreu uma lesão na coxa direita. Na reapresentação do time na Academia do Futebol, o artilheiro do time na temporada passou por exames e teve a contusão confirmada. Apesar disso, o Alviverde não informou qual é a gravidade e quanto tempo o jogador ficará afastado dos gramados. A boa notícia, por outro lado, fica por conta de Zé Rafael, outro que deixou o duelo com o Galo sentindo dores. O volante não foi diagnosticado com nenhuma lesão e deve ser escalado no embate com o Botafogo, marcado para esta quinta-feira, 9, pela décima rodada do Brasileirão.