Palmeiras vence Sport com show de Endrick e larga na frente na semi da Copa do Brasil sub-17

Reprodução/Twitter/@sportrecife Palmeiras venceu o Sport por 5 a 2 na semifinal da Copa do Brasil sub-17



O Palmeiras deu um passo importante nesta segunda-feira, 6, em busca de uma vaga na final da Copa do Brasil sub-17. Mesmo atuando como visitante, o Verdão derrotou o Sport pelo placar de 5 a 2, no estádio do Arruda, em Recife, pelo duelo de ida da semifinal. O destaque da partida foi a revelação Endrick, atacante que deve ser integrado ao time profissional na metade do ano e que balançou as redes duas vezes contra o Leão. Luis Guilherme, Arthur e Riquelme Fillipi também marcaram para o Alviverde paulista, que pode perder de até dois gols de diferença no confronto de volta, marcado para sexta-feira, 10, às 14 horas (de Brasília), na Arena Barueri. Do outro lado da chave, o Vasco saiu na frente ao ganhar do Bahia por 2 a 0, em Pituaçu.