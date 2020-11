Palmeiras confirma mais três casos de jogadores diagnosticados com a Covid-19

Desta forma, o Verdão já contabiliza cinco atletas infectados pelo novo coronavírus nos últimos dias

WILIAN OLIVEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Rony e Luiz Adriano durante partida do Palmeiras



O Palmeiras confirmou nesta sexta-feira, 13, mais três casos de jogadores infectados pelo novo coronavírus. Tratam-se do meio-campista Gabriel Silva e dos atacantes Rony e Gabriel Silva, que estão assintomáticos e foram afastados do restante do elenco. Além do trio, o zagueiro Luan e o polivalente Gabriel Menino também foram diagnosticados com a Covid-19 – o último, inclusive, foi desconvocado pela seleção brasileira após testar positivo para a doença.

“Os atletas Danilo, Rony e Gabriel Silva foram diagnosticados com Covid-19 nos testes desta quinta-feira (12), estão assintomáticos e foram prontamente isolados. O clube permanecerá com o protocolo de segurança para mitigar o risco de novas infecções”, informou o clube paulista.