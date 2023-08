Palmeiras derrota Vasco por 1 a 0 com golaço de falta de Raphael Veiga

Time carioca, que teve um gol anulado, segue na zona de rebaixamento; equipe de Abel Ferreira está 11 pontos atrás do líder Botafogo

VINICIUS NUNES/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Raphael Veiga, do Palmeiras, comemora seu gol marcado sobre o Vasco durante partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro (Série A) realizada no Allianz Parque



O Palmeiras derrotou o Vasco por 1 a 0 neste domingo, 17, em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O autor do gol, foi Raphael Veiga, após uma bela cobrança de falta. A partida entre as equipes foi equilibrada, porém, os alviverdes mostraram mais vontade logo no início. Contudo, a troca de passe no campo de ataque e a paciência alviverde logo foram abaladas. O Vasco só precisou de um lance para, finalmente, entrar na partida. E foram os cariocas que abriram o placar. Na faixa dos 15 minutos, Vegetti cabeceou e encobriu Weverton, que saiu errado com as mãos, mas Gustavo Gómez tirou de cabeça sem grandes problemas. Na sequência da jogada, Paulinho bateu de fora da área e fez um lindo golaço de longe. O VAR foi acionado e atrasou o jogo em longos 3 minutos para anular o gol em razão de impedimento na origem da jogada, no cruzamento pela esquerda de Lucas Piton. Até o final da primeira etapas, os times seguiram tentando marcar, mas ninguém teve êxito. Os times foram aos vestiários, e voltaram iguais. Na segunda etapa o jogo passou a ficar mais truncado e Wilton Pereira Sampaio amarelou Robson Bambu e Richard Rios. Aos 19 minutos, após falta de Zé Gabriel em Breno Lopes na ponta da área, Raphael Veiga marcou, sem chances para Léro Jardim. Este foi o primeiro gol de falta do Palmeiras após um ano e quatro meses. O gol incendiou momentaneamente a partida, porém, o clima esfriou. Com o resultado, o Palmeiras fica com 40 pontos, 11 atrás do Botafogo, enquanto o Vasco segue na zona de rebaixamento, com 16 pontos na 18ª colocação.