Palmeiras entra em acordo com a Universidad Católica e fecha com Valber Huerta

Reprodução/Instagram/@valberhuerta Valbert Huerta é o novo reforço do Palmeiras



O Palmeiras entrou em acordo com a Universidad Católica, do Chile, e fechou a contratação de Valber Huerta, na tarde desta segunda-feira, 13. De acordo com o clube chileno, o zagueiro viajará ao Brasil para realizar exames no Verdão e assinar o vínculo. Atualmente com 28 anos, o defensor foi revelado pela Universidad del Chile e coleciona passagens por Granada, da Espanha, além de Huachipato e Colo-Colo. Huerta atende ao pedido do treinador Abel Ferreira, que solicitou à diretoria palmeirense um jogador canhoto para atuar pelo lado esquerdo da defesa.

“Os Cruzados chegaram a um acordo completo com o Palmeiras, do Brasil, para a transferência de Valber Huerta , mantendo nosso clube o direito de receber 20% de uma futura venda do jogador. O hexacampeão zagueiro pela Universidad Católica (três campeonatos nacionais e igual número de supercopas), viajará ao Brasil para se submeter a rigorosos exames médicos, para posteriormente assinar seu contrato”, informou o clube chileno. Em alta, o atleta foi convocado para a seleção chilena nesta temporada, mas ficou como opção no banco de reservas nas partidas contra Equador (duas vezes), Paraguai e Chile.